Klima motoru patladı: 1 ölü

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Mersin'deklima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a (60) ait birinci kattaki dairenin camla kapatılan balkonundaki klima motoru dün büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, çevredeki evlerin de camları kırıldı. Olay sırasında evde bulunan ve yıkılan bölümden düşen Sevim Tufan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.