Mahkemeden İmamoğlu’na şok: Otogarın İSPARK’a devri durduruldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulNöbetçi İdare Mahkemesi Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini yasal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle durdurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilmişti. Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi, belediyenin kararına itiraz etti. Dün ara kararını açıklayan mahkeme, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini, yasal bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle durdurdu.