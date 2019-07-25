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’ta kelebek etkisi tasarlıyoruz”

Giriş Tarihi: 25.7.2019
“Sıfır Atık’ta kelebek etkisi tasarlıyoruz”
'Sıfır Atık Sektörel Buluşmaları'nın üçüncüsü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Biz önce kamu binalarımızda Sıfır Atık'a geçtik" dedi. Projenin İstanbul'un tamamında uygulanır hale getirileceğini belirten Yerlikaya, "Bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır" diye konuştu.
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“Sıfır Atık’ta kelebek etkisi tasarlıyoruz”
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