Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ukrayna Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı

Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı

, 'nda savaş gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 19:41
Ukrayna Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı

Rus basınına konuşan Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinden bir yetkili, Ukrayna'nın, alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktığını ve tankerin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tutulduğunu bildirdi.

Son dakika: Ukrayna, Rus tankerine el koydu

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova ile görüştüğünü belirterek, "10 kişi otobüsle Moldova üzerinden Moskova'ya kısa zamanda ulaştırılacaktır." bilgisini paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Hizmetlerinden bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.

Açıklamada, tankerin Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engellediği kaydedilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Rus tankerini alıkoydu, mürettebatı serbest bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN