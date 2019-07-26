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Atak, Hürkuş ve ’yı hayranlıkla izledi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019
Atak, Hürkuş ve Anka’yı hayranlıkla izledi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Mahathir'e zyiyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.Türk savunma sanayisi şirketleri ile bir araya gelen Muhammed'e, Malezya ile Türk savunma sanayisi şirketleri arasında olası iş birliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Muhammed, ziyaretin son bölümünde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi. Muhammed, ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Atak, Hürkuş ve Anka’yı hayranlıkla izledi
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