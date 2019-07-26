Hakan Atilla evladımız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i ağırladı. Dünyanın en yaşlı Başbakanı unvanına sahip 94 yaşındaki Muhammed, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Erdoğan tarafından askeri törenle karşılandı. Erdoğan ve Muhammed, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkileri, tüm boyutlarıyla ele aldı. Ardından Muhammed'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

"İlişkilerimiz ortak anlayış karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde sorunsuz biçimde devam ediyor. Malezya, İstanbul'da konsolosluk açma kararını da almıştır. Bu adımın ikili ilişkilerimize kayda değer katkı sağlayacağı şüphesizdir. Filistin davası başta olmak üzere Rohingya krizi ve İslam düşmanlığı gibi meseleler karşısında ortak tutum sergiliyoruz Malezya ile bu meselelerde işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye-Malezya-Pakistan üçlü işbirliği sürecinin ilerletilmesine destek vermeye devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye ile Malezya arasında değerlendirilmeyi bekleyen büyük ticari potansiyel var. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin ilerletilmesi gündemimizin ön sıralarında yer almıştır. Ortaya koyduğumuz ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolardır. 5 milyar dolar hedefine süratle ulaşmamız gerekiyor. Yurtdışına yatırım yapan Malezya fonlarının Türkiye'ye olan ilgisinin canlı tutulmasını ve Malezyalı firmaların ülkemize yatırımlarının artarak devam etmesini arzu ediyoruz.

Savunma sanayi alanında işbirliğimizi geliştirmeyi öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Sayın Muhammed firmalarımızın imkanlarını yerinde görme fırsatını değerlendiriyor. Malezya'nın önemli birikim sahibi olduğu otomotiv alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda mutabık kaldık.

(Rusya ile resmi pasaportlarda vizenin kaldırılması) Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı, artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da aynı şekilde ilan edildiği gibi Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir. Şu andan itibaren bu konuda adım atılmıştır.







(Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönüşü) Uzun bir süredir Halkbank'ımızın genel müdür yardımcısının gerçekten bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu ve borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Sen şimdi önce bir defa ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'de bekliyorum, Külliye'de ziyaretimize gel orada oturur, konuşur, ne yapacağımızın kararını veririz' dedik. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz." Malezya Başbakanı Muhammed ise İslam ülkelerinin bugün bir karmaşa, çatışma süreci içinden geçtiğini ve bu sorunun çözümlenmesinin öncelikli olduğunu belirtti. Muhammed, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme sonrasında birlikte çalışabileceğimize ve bir şekilde bu sorunu çözebileceğimize emin oldum. Malezya ve Türkiye birlikte çalışarak aynı zamanda Pakistan ile de işbirliği yaparak, hepimiz akıllarımızı, imkanlarımızı bir araya getirerek bu sorunu çözebilir ve büyük İslam medeniyetini tekrar ayaklandırabiliriz" dedi.