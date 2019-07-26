Malezya Başbakanı’na Cumhuriyet Nişanı

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, iki ülke ilişkilerinin gelişimine yaptığı katkılardan dolayı Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan, Muhammed'in dünyanın en kıdemli başbakanı olarak bugüne kadar sergilediği müstesna liderlik ile vizyoner devlet adamlığıyla İslam alemine ve diğer ülkelere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Nişanı almaktan onur duyduğunu belirten Muhammed de "Eminim ki Malezya ve Türkiye arasındaki yakın ilişki her iki ülkenin de faydasına olacaktır, belki de Müslüman ümmetinin faydasına olacaktır" diye konuştu.Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in eşi Siti Hasmah ile görüştü. Siti Hasmah ile Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Emine Erdoğan, "Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.