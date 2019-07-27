CHP’li başkan eski ortağının işyerini bastı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanı olarak göreve başlayan CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın vukuatları bitmiyor.Mazbatasını aldıktan sonra işçi kıyımı ile gündeme gelen Karakayalı, Suriyeliler'i ilçeden kovacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.Şimdi de alacak verecek meselesini bahane gösterip eski ortağı Sinan Küçük'ün dükkânını korumasıyla birlikte bastı.CHP'li başkanın koruması araç kiralama şirketi sahibi Sinan Küçük'ün boğazını sıkarken, Karakayalı ise bilgisayarı yumruklayarak tehditler savurdu.Karakayalı'nın kendisini tehdit ettiğini belirten Küçük, yaşadıklarını SABAH'a anlattı:2015'in üçüncü ayında başlayan resmi ortaklığımız 2016'nın birinci ayında bitti. Şu an ortaklığımız yok. Ufak tefek iş yapıyorduk. İşler kötü olduğu için onun adına 70 bin ve benim eşimin adına 200 bin TL kredi kullandık.Ben burada zarar ettiğimiz için kızıma ve oğluma kredi çektirdim, onları ödemekle uğraşıyorum.Geçen dönem yerel seçimi kaybedince yanıma gelerek ortak olmak istedi. Ama ortaklığımız sadece bir yıl sürdü. Son bir yıl öncesine kadar birlikte aldığımıs 8 aracımız vardı. 4 aracımız kaldı. 4 araç ikimizin paralarıyla alındı ve kazandığımızı bölüşüyoruz. Şimdiye kadar dünyanın parasını çekmiş içeriden. Bunları inkar ediyor. Bütün yaptığı masraflar ve şirketten çektiği paralar defterde yazıyor.Dükkana girdi, bilgisayarı kırdı."Kredileri niye ödemiyorsun?" dedi. İş olmadığını söyledim. Ödeyecek para olsa zaten şimdiye kadar ödeniyordu.Koruması boğazımı sıktı. Sonra bunları dışarı çıkardım. Hala bana tehditler yağdırdı.Burada hiç bir şekilde yasal ortaklığı yok.CHP'liBaşkan Rıdvan Karakayalı'nın işyerini basma anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde Karakayalı'nın yanında korumasıyla birlikte Sinan Küçük'ün ofisine girdiği, Küçük'ün üzerine yürüdüğü, masadaki eşyaları yere fırlattığı ve aralarında arbede olduğu görülüyor. Kamera görüntüsüne rağmen Rıdvan Karakayalı, "Darp yahut dövme vesaire bir şey söz konusu değil" dedi.