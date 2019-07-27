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: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu." dedi.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 09:24
Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu bildirildi.

SİLAH MEVZİİ, BARINAK, SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 72 oldu
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