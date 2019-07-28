‘Teröre her yerde darbe vuruyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen Sis Dağı Şenliği'ne katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar'dan Kato'ya, Pülümür'den Bestler Dereler'e kadar; dışarıda Kandil'den Afrin'e, Azez ve Mare'ye kadar PKK'ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsanız, bir ara buralara da sızmak istediler, çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik" diye konuştu.