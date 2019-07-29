425 işçiyi çıkardı oğlunu müdür yaptı

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen İzmir'in yeni CHP'li belediye başkanları, yaptıkları skandal uygulamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisini belediye bünyesindeki şirkete müdür atayan ve akrabalarına da deyim yerindeyse 'müdürlük dağıtan' Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ardından şimdi de CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur benzer bir skandala imza attı. Belediye Başkanı Uygur, oğlu Efe Uygur'u (24) belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi'ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı yaptı.Seçim öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Torbalı halkının önünde kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz vermesine rağmen göreve gelir gelmez asgari ücretli 425 işçiyi 'tasarruf' gerekçesiyle işten çıkartan CHP'li Uygur'un oğlunu 7 bin lira maaşla işe alması büyük tepki çekti. SGK kayıtlarına göre Efe Uygur, 28 Haziran 2019 tarihinde belediye şirketi TORBEL'de işe başladı. Henüz 24 yaşında olan Efe Uygur, dün itibariyle belediyede bir ay çalıştı.Konu ile ilgili yazılı dün bir açıklama yapan CHP'li Uygur oğlunu işe almasını skandal ifadelerle savundu. Uygur, "Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi. Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.İzmirBüyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, CHP'li Başkan Uygur'un oğlunu belediye şirketine müdür yapmasına sert tepki gösterdi. İşletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur'un henüz diplomasını bile almadığını ifade eden Hızal, "Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. İsmail Uygur, oğluna staj yeri bulamayıp belediyede genel müdür yardımcılığı kadrosunda bu görevi yerine getirmesini istemiş anlaşılan. Torbalı Belediye Başkanı'na yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneriyoruz" dedi. Hızal, "Seçim kampanyasında belediyeden işçi çıkarmayacağını bir reklam videosuyla ilan eden Uygur vaatlerini çabuk unuttu. Yüzlerce Torbalılı hemşehrimizi işsiz bırakan Uygur'un hısım akraba işe almak için bu yolu seçtiği son hareketiyle de gayet açık" dedi.CHP'li Başkan Uygur, dün yaptığı açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İkinci kez açıklama yapan Uygur, oğlu Efe Uygur'un işine son verdiğini açıkladı.SABAH,bir süre önce CHP'li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın kendisini belediyenin şirketine müdür olarak atayıp 8 bin lira maaşına ek olarak 7 bin 500 lira ikinci bir maaş aldığını ortaya çıkarmıştı. SABAH'ın haberi üzerine Erdoğan ikinci maaşını bağışlamak zorunda kalmıştı. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de aynı yöntemle kendine maaş bağlattığını yine SABAH gündeme taşımıştı.