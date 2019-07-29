Adnan Oktar haddini böyle aşmış: Bana operasyon yaparlarsa hükümeti düşürürüm!

BANA OPERASYON YAPARLARSA HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜRÜM!



Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

İddianame kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli B.K. açıklamalarında ABD'li eski asker ve ajanların iki ay önce operasyon konusunda örgütü uyarısının ardından örgüt içerisinde operasyon yapılacağı konusunun çok konuşulmaya başlandığını anlattı.

OPERASYON YAPILACAĞI KONUSUNDA HER GÜN UYARILDI

İddianamede yer alan ifadesinde şüpheli B.K., Haziran 2018'de Adnan Oktar'a operasyon yapılacağı konusunun örgüt içinde gündemde olduğunu belirtti. B.K., örgütün siyaset sorumlusu olarak belirttiği örgüt yöneticisi Aylin Atmaca ile ilgili "Aylin Atmaca her gün gelir operasyon yapılacağı hakkında Adnan Oktar'ı uyarırdı" ifadelerini kullandı.

İtirafçı B.K, Aylin Atmaca'nın örgütün siyasi kanadı olduğunu, Ankara'da yaşadığını ve 11 Temmuz 2018 günü Adnan Oktar örgütüne yönelik yapılan operasyonun haberini önceden örgüte duyurduğunu anlattı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün sapkın yüzü hazırlanan iddianame ile gözler önüne serildi

"OPERASYON YAPILIRSA HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜRÜZ"

Şüpheli B.K. ifadesinde, 2018 yılının Haziran ayında yani operasyondan 1 ay öncesinde bir kişinin gelerek Adnan Oktar'a, 'Size operasyon yapılacak, bilginiz olsun' şeklinde sözler söylediğini, Adnan Oktar'ın da bu kişiye 'Eğer bize operasyon yapılırsa bizde hükümeti düşürürüz" dediğini ifade etti.

15 TEMMUZ İLE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Başkanlık sisteminin gündeme geldiği dönemlerde hükümet ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında tehditler savurduğunu anlatan B.K.; Adnan Oktar'ın Erdoğan için şunları söylediğini kaydetti: "Erdoğan, 15 Temmuz darbesini de başkanlık sistemini Türkiye'ye getirmek için özel olarak planlayıp yaptı. Tayyip Erdoğan'ın devlet düşmanı olup olmadığını bana soruyorlar. Devlet düşmanı olup olmadığını öğrenmek için benden fetva bekliyorlar. Aslında Tayyip Erdoğan'ın kaderi benim elimde, eğer bizim aleyhimize bir hareket yaparsa bunun da karşılığı mutlaka olacak."

OPERASYON UYARISI ARDINDAN DİJİTAL TEMİZLİK

Şüpheli B.K.'nin ifadesinde, operasyon yapılacağı bilgisinin edinilmesi ardından dijital bir temizlik yapıldığını, bu talimatın örgüte Didem Ürer tarafından verildiğini ifade etti. Ayrıca Didem Ürer'in koordinasyonunda Serap Akıncıoğlu'nun teknik bilgileri ile birlikte örgütteki tüm dijital materyallerin geçmişine yönelik dijital temizliğin Deniz Tanık tarafından yapıldığını ve örgüt aleyhine delil oluşturulabilmesi muhtemel tüm kısımların silindiğini de anlattı.