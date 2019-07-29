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yoğun bakımda

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, önceki gün getirildiği İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Cengiz Bavbek, "Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır" dedi.
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Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda
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