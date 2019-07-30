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dakika... "" operasyonunda 55 kişi tutuklandı!

dakika haberi... Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 22:51
Son dakika... Avcı kız operasyonunda 55 kişi tutuklandı!

Son dakika; Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 55'inin tutuklanmasına, 33'ü hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasına, 3'ünün de ev hapisinde tutulmasına hükmedildi.

Operasyonda, 99 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Son dakika... Erkeklere 'avcı kız' tuzağı... Tek tek tespit edilip yakalandılar!

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

'Avcı kızlara' baskın!

MAĞDURLARI ZORLA ATM'YE GÖTÜRÜP...

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

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Son dakika... "Avcı kız" operasyonunda 55 kişi tutuklandı!
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