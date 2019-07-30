CHP'li belediyelerde işçi kıyımı tam gaz sürüyor!

31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan işçi kıyımı devam ediyor. Özellikle belediye personelin işine gece cep telefonu mesajıyla son veriyor.

CHP'li belediyede işçi kıyımı! Adana'da kaç kişi işten çıkarıldı?

İŞÇİLERE 2 AYDIR MAAŞ VERİLMİYOR...

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya devam eden işçilere iki aydır maaş verilmiyor. Tüm bunlar yaşanırken, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir eğlence organizasyonu için 5 sanatçı ve ses sistemlerini kiralama için bir ihale başlattı. CHP'li Başkan'ın bu tavrı ve ihale il genelinde büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE SMS İLE İŞÇİ ÇIKARIYOLAR

Gündoğan; "Hizmet yapılması gereken yerlerde hizmetten geri kalındığı bir şehirde ve işçinin alın terinin elinden alındığı bir kentte yaşıyoruz. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Ulaşımın her daim sağlandığı bir yerde otobüs sayısının azaltıldığı ve devam etmesi gereken köprü projelerinin yapılmadığı hizmetten kaçan bir belediye anlayışının takipçisiyiz. Cuma günleri işçi çıkarmalar kanunsuz bir şekilde SMS ile yapılıyor." dedi.