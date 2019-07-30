Ferruh Bozbeyli’ye Meclis’te devlet töreniyle veda

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Vefat eden eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli (92) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bozbeyli'nin eşi Güngör Bozbeyli ve yakınlarının yanı sıra eski Meclis Başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Milletimizin yetiştirdiği kıymetli bir insan olan merhum Bozbeyli, Cumhuriyetimizin ve demokrasi tarihimizin en yakın tanıklarındandı. 27 Mayıs 1960 darbesi başta olmak üzere ülkemizdeki bütün darbelere ve darbe girişimlerine tanıklık etti. Henüz genç bir avukatken Prof. Dr. Osman Turan'ın, Yassıada mahkemelerinde avukatlığını üstlendi. Açık sözlü, kararlı, dürüst ve cesur bir siyasetçiydi. Demokrasi aşığıydı, milli iradeden başka hiçbir güce boyun eğmedi" dedi.Saygı duruşunun ardından Bozbeyli için dua edildi. Daha sonra Bozbeyli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan Bozbeyli'nin naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Bozbeyli'nin naaşı, öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedildi.