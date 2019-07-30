Hain FETÖ’cünün telefonunda ortaya çıktı! Bakın internette neleri aramış...

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı eski TEM Müdürü Binbaşı İdris Fındık Ağır Ceza Mahkemesince ardışık arandığı ve hain darbe girişiminin yaşandığı gece mahrem imamlarca darbeye destek vermesi istendiği için 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Fındık ile ilgili hazırlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün Jandarma'dan sorumlu sivil mahrem imamlarının örgüte ait hücre evinde toplanarak FETÖ'cü askerleri çağırdıkları, eve giden askerlerin cep telefonlarından FETÖ'cü rütbelileri arayarak darbeye destek için emir verdikleri bildirildi. Darbe'nin Diyarbakır ayağının Medya Mahallesindeki bir apartman dairesinden yönetildiği belirtilen kararda, Binbaşı İdris Fındık'ın, itirafçı Yüzbaşı Serkan Alemdar'ın kullandığı cep telefonundan gece saat 23.32.37'de arandığı ve 24 saniyelik bir görüşme yaptıkları kaydedildi. Binbaşı Fındık'ın darbe gecesi Başsavcılığın talimatıyla 6 uçağın kaçırılıp Ankara'nın bombalandığı 8. Ana Jet Üssünde arama yapılması için personel görevlendirmesi de yaptığı ifade edildi. Fındık'ın ankesörlü telefonlardan da ardışık olarak arandığı HTS kayıtlarıyla belirlendi.

ARAMA MOTORUNDA GÜLEN'İN FETVASINI SORGULAMIŞ

Sanık Binbaşı'ya ait el konulan cep telefonunun incelenmesinde ise, "Fetullah Gülen Hoca efendiden, Cübbeli Ahmet Hoca efendiye Mektup", Samanyolu Haber, Zaman Gazetesi, Aktif Haber, Rota Haber sitelerine birden fazla kez giriş yaptığı tespit edildi. Sanık Binbaşı'nın ayrıca internet arama motorundan, "Borsa caiz mi Fetullah Gülen" kelimelerini yazarak terörist başı Gülen'in Borsa'nın helal mi; yoksa haram mı olduğuna ilişkin sözde fetvasına ilişkin arama yaptığı belirlendi. Sanık İdris Fındık bu nedenle "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

NÖROLOJİ UZMANI JANDARMA MAHREM İMAMI

İtirafçı olan Nöroloji Uzmanı Dr. ve aynı zamanda FETÖ'nün Jandarma'dan sorumlu mahrem imamı ve aynı zamanda Nöroloji Uzmanı olan Dr. Hasan Hüseyin Özdemir tanık olarak alınan ifadesinde, "15 Temmuz gecesi Saffet kod adlı mahrem imam Muhammet Tüfek'in çağrısıyla hücre evinde toplandık. Saffet tüm birim öğretmenlerine (Mahrem imamlar) kendi öğrencilerini (Muvazzaf askerleri) arayarak sıkıyönetim emirlerini yerine getirmeleri talimatı verdi. Tüm öğretmenler, öğrencilerini aradı. Bu aramaları Ceyhun kod adlı mahrem imam Orhan Tokgöz'ün eve getirdiği öğrencisi Yüzbaşı Serkan Alemdar'ın telefonuyla yaptılar. Muhammet Tüfek aradığı askerlere "Haydi başlıyoruz" dedi. Sabaha kadar namaz kılıp Hizb'un Nasır (Bela okuma) duasını okudular" dedi.