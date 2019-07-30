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! 'de bölgesi uygulaması...

haber... merkezi ile , , ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar, 'dan itibaren 15 gün süreyle " bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 19:15
Son dakika! Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması...

Son dakika haberi... Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Terör yüzünden günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.''

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 31 Temmuz saat 00:00:01'den 14 Ağustos saat 23:59:59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.

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Son dakika! Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması...
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