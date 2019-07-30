Şehit ailesi başkanın vefasını unutmadı

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yozgatlı Uzman Onbaşı Mehmet Köklü"nün ailesi, yurtdışı seyahatini iptal edip cenaze törenine katılarak acılarını paylaşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın bu vefasını unutmadı. Şehit ailesi, Yalçın'a şehit oğullarıyla birlikte yan yana fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Özer köyünde yaşayan Mehmet Köklü (25), 5 ay önce Uzman Onbaşı olarak Irak'ın kuzeyindeki üst bölgesinde göreve başlamıştı. Ancak 2 ay önce PKK'lı teröristlerin üs bölgesine saldırısı sonucu çıkan çatışmada şehit oldu. Bu sırada Almanya'daki bir programa katılmak için ilçeden ayrılan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise acı haberi İstanbul'da havalimanında alınca, seyahatini iptal etti. Hemen ilçeye geri dönüp Köklü'nün cenazesine katılarak ailesinin acısını paylaştı. Bu vefayı unutmayan şehidin annesi Güllü Köklü ve ağabeyi Emin Köklü, Nezih Yalçın'a anlamlı bir hediye verdi. Şehidin fotoğrafı ile Başkan Yalçın'ın fotoğrafının yer aldığı tabloyu Akdağmadeni Kültür ve Sanat Festivali'nde Yalçın'a veren aile en acılı günlerinde yanlarında olduğu için teşekkür etti. Başkan Yalçın ise, "Bir şehitle aynı karede olmak benim hayatımın en büyük övünç kaynağım olacak. İnşallah ömrüm boyunca saklayacağım. Odamın başköşesinde saklayacağım" dedi.