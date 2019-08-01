İçişleri Bakanlığı açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 1.8.2019 22:21Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 22:26
İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.