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açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı

ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 22:26
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı

İçişleri Bakanlığı: Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Öldürülen terörist gri listeden çıktı
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