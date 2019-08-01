Sağlıkta dijital onay mekanizması genişliyor

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, obezite ameliyatları, sezaryen müdahaleleri ve istenen bazı tetkikler dahil olmak üzere belli algoritmalar geliştirilerek hangi durumda nelerin istenebileceğini, uygun müdahalenin hangisi olduğunu tespit eden bir dijitalleşme döneminin başlayacağını söyledi. Bir gazetecinin MR ve tomografi çekimlerine ilişkin düzenlemelerin başka alanlarda da uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine Koca, "Hekim bir talepte bulunduğunda geçmiş dönemde eğer MR ve tomografi çekimi yapılmışsa bu uyarıyı yapan ve geçmişte çekilen MR'ın kontrolünü yapması gerektiğini hatırlatan, çekilen MR'la ilgili yeniden bir talebi önleyen bir düzenleme" bilgisini verdi. Uygulama sonrasında bu oranı yüzde 65 azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Koca, "2 Eylül itibarıyla özel, kamu ve üniversiteler dahil olmak üzere bütün hastaneler birbirine entegre olacak" diye konuştu. Bakan Koca, 29 bin 689 sağlık personeli atamasının ilk bölümünün de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.