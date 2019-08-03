FETÖ’nün Belediyeler İmamı hapiste ama... Ekibi hala belediyede

FETÖ'nün
cezaevindeki belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekibinin halen etkin görevde olduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın kadrosundaki Nermin Canyurt Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak getirtildi. Canyurt'un, aynı zamanda belediye şirketi olan Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı. Egemen Emre Beşli, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı yapıldı. Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanan Beşli'nin çifte maaş alması sağlandı. Çifte maaşlı olarak görev yapan diğer isimler:
Sinan Yamen:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı yapıldı. EGE ET A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanarak çifte maaş alması sağlandı. Ağabeyi olan Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor.
Hakan Olkaç:
Aydın Belediyesi'nde genel müdür vekili Hakan Olkaç'ın AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.
Erdoğan Öztürk:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan Öztürk'ün, AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak çifte maaş aldı.
Ümit Erkan:
Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında AY Jeotermal ve İmar A.Ş Genel müdürü.
Bülent Bozbaş:
Karaarslan'ın Aydın belediyesine getirdiği Bozbaş'ın AYSERA A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.
Önder Yeğen:
AYSERE A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Karaarslan'ın şirketinden de maaş aldı.