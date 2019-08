FETÖ’nün Belediyeler İmamı hapiste ama... Ekibi hala belediyede

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nüncezaevindeki belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekibinin halen etkin görevde olduğu ortaya çıktı. Karaarslan'ın kadrosundaki Nermin Canyurt Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak getirtildi. Canyurt'un, aynı zamanda belediye şirketi olan Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı. Egemen Emre Beşli, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı yapıldı. Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanan Beşli'nin çifte maaş alması sağlandı. Çifte maaşlı olarak görev yapan diğer isimler:Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı yapıldı. EGE ET A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanarak çifte maaş alması sağlandı. Ağabeyi olan Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor.Aydın Belediyesi'nde genel müdür vekili Hakan Olkaç'ın AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdür Yardımcısı yapılan Öztürk'ün, AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak çifte maaş aldı.Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında AY Jeotermal ve İmar A.Ş Genel müdürü.Karaarslan'ın Aydın belediyesine getirdiği Bozbaş'ın AYSERA A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.AYSERE A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Karaarslan'ın şirketinden de maaş aldı.