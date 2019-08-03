HDP geldi, sular akmaz oldu

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ınSur ilçesinde, bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir ya da iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, HDP'li belediyeye tepki göstererek sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istedi.Sur Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün su kesintisine çözüm bulmasını istediklerini ifade eden Zehra Yılmaz, "HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 2'de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Yaz ortası, insan kendi insanına bu eziyeti etmez. 10 ailenin yaşadığı iki binada şimdi sadece üç aile kalmış. Herkes susuzluktan dolayı evlerini terk etti" diye konuştu. DİSKİ ve HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli olarak şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde çözüm yok. Sur Belediyesine gittik. 'Bizi ilgilendiren bir konu değil, DİSKİ ile görüşün.' dediler. Ne yapacağız, kiminle görüşeceğiz, bilmiyoruz. Önceden de su kesintileri oluyordu. Kayyum döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.SerapAktaş (48) ise, "Bir aydır suyumuz yok. Su olmadığı için herkes evini terk etmiş. Gece bir ya da iki saat akıyor ve kesiliyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Camiden su taşıyoruz. Belediyeden su istiyoruz. Bir çare bulsunlar" diye tepkisini dile getirdi.