Otobüste ölüm kapanı 5 ölü,15 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı tatil beldesi Küçükkuyu'dan, dün saat 11.00'de 6 yolcu ile birlikte Ankara'ya gitmek üzere hareket eden 06 LK 794 plakalı otobüs, Altınova'dan 8, Akçay'dan 13, Edremit'ten de 7 yolcu aldı. 34 yolcu, 2 şoför ve bir muavinle Balıkesir'e doğru hareket eden otobüs, saat 13.15 sıralarında, kente 30 kilometre mesafede bulunan Gökçeyazı Mahallesi'ne geldiğinde orta kapının çıkışında bulunan kahve makinesinden yangın çıktı. Yangını fark eden şoför N.D., otobüsü hemen yolun kenarındaki jandarma komutanlığının önüne çekti. Ancak orta kapı açılmayınca içeride tam bir can pazarı yaşandı.Ön kapıyı açan şoför, yolcuları tahliye etmeye çalıştı. Yolcular da panikle ön tarafa yığıldı. Bu sırada alevler hızla otobüsü sardı. Yolcuların büyük bir kısmı, otobüsten inmeyi başarırken, bazıları da camları kırarak kurtulmaya çalıştı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak iskelete dönen otobüsten çıkamayan yolculardan biri çocuk 5 kişi yanarak öldüğü ortaya çıktı. Yaralanan 15 kişiden Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar, Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar, Sude Kurtar, Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman hastanelerde tedavi altına alındı. 4 yaralı taburcu edilirken, durumu ağır olan bir yaralının tedavisi sürüyor. Gözaltında bulunan şoförün sorgusu sürüyor.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, otobüste çıkan yangında biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 15 yaralının da farklı hastanelere sevk edildiğini belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Şoför sağa yanaşıp sakince aşağı inilmesini söylemiş. Fakat panikle birbirlerini ezdiklerinden dolayı kapının önünde sıkışmalar olmuş. Vatandaşların da yardımıyla 29 yolcu ve mürettebat kurtarıldı. İtfaiye 2 dakika içinde gelip müdahale etti, ama 5 vatandaşımız aracın içinde zehirli dumandan boğularak ve alevlerin içinde kalarak hayatını kaybetti. 80 yaşındaki annesi gözleri önünde yanarak can veren ve kardeşi de son anda kurtulan yolcu Elif Ata ise otobüsün yangın tüpünün olmadığını iddia etti./ SABAH