Üniversitelerden AYM kararına tepki

BUGÜN NELER OLDU

Anayasa Mahkemesi'nin teröre destek veren sözde "Barış Bildirisi'ne" imza atan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararına tepkiler sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi, yaptıkları yazılı açıklama ile AYM kararına tepki gösterdi. Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarını teröristlerden korumak için önlemler alan ve bu doğrultuda gerektiğinde askeri operasyonlar yapan devleti suçlayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez" denildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Aziz milletimizin binlerce şehit verdiği bu topraklarda ifade özgürlüğü altında insanların varlığını yok sayacak, halkımıza tehdit oluşturacak bütün eylemleri, fikirleri ve kararları şiddetle kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" denildi. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü de, "AYM bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin menfaatlerini gözetmeli" dedi.