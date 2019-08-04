Adana merkezli tefecilik operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 31 Temmuz'da Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına aldığı 4'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şebekenin elebaşları olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A.Ş'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden M.Y.M. ve A.Ş'yi tutukladı, 4'ünü ev hapsi olmak üzere 13'ünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

10 KÖPEKLE KORUYORLARDI

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 31 Temmuz'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekiplerin etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunan merkez Çukurova ilçesindeki lüks evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirmişti.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladıkları ancak vadettikleri parayı vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti.

Şebekenin, hesaplarına yönlendirilen parayı çekerek 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdıkları öne sürülmüştü.