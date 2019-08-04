Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bir Cumhuriyet entel geleneği: Memlekete küfret, yöneticilerden nefret et!

Bir Cumhuriyet entel geleneği: Memlekete küfret, yöneticilerden nefret et!

AYM'nin skandal kararı ile gündeme gelen Terör bildirisi ve faillerinin aklanması konusu tartışılmaya devam ediyor. Erhan Afyoncu tarihin penceresinden günümüzdeki terör destekçilerini analiz etti. İşte Afyoncu'nun "Bizde teröriste ‘şanlı avcı’ diyen Tevfik Fikretler bitmez" başlıklı yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 13:32
Bir Cumhuriyet entel geleneği: Memlekete küfret, yöneticilerden nefret et!

Sultan Abdülhamid'e 1905'te suikast düzenleyip, 26 kişinin ölümüne sebep olan bombacı teröristlere alkış içimizdeki bir şairden (Tevfik Fikret) gelmişti. Bu kafa yapısında olup, dünyayı kurtardıklarını sanan entellerimiz Türkiye aleyhtarı bildiriler yayınlayıp günümüzde terörü ve teröristleri övmeye devam ediyorlar.

site:sabah.com.tr erhan afyoncu ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Ermeniler, Avrupalılar'ın kışkırtmalarıyla 19. yüzyılın sonlarına doğru bağımsız olabilmek için Taşnak ve Hınçak komiteleriyle çeşitli isyanlar çıkardılar. Dönemin hükümdarı İkinci Abdülhamid Ermeniler'e taviz vermeyip bağımsızlık yolunu tıkayınca Ermeni teröristler sultanı en büyük düşman olarak gördüler.


Terör eyleminde kullanılan bomba.


Ermeni teröristler, uzun süren takip sonucunda İkinci Abdülhamid'in Cuma selamlığında suikast yapmaya karar verdiler. 21 Temmuz 1905 Cuma günü 80 kilo patlayıcı madde ihtiva eden bombalı arabalarıyla Yıldız Camii'ne geldiler. Plan görünüşte işliyordu. Ancak namaz bitiminde Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, İkinci Abdülhamid'in yanına gelerek, sultanı lafa tuttu. Bu arada saatli bomba, müthiş bir gürültüyle patladı. Cemaleddin Efendi tarafından tesadüfen birkaç dakika oyalanan İkinci Abdülhamid suikasttan kılpayı kurtulmuştu. Ancak çevredeki 26 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi ise hafif veya ağır şekilde yaralanmıştı. Ayrıca 20 kadar hayvan ölmüş, birçok araba enkaz haline gelmişti.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Cumhuriyet entel geleneği: Memlekete küfret, yöneticilerden nefret et!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN