Dünya ile kurban kucaklaşması

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Arakan'dan Mozambik'e kadar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yaptıklarıyla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesi seçilen Türkiye, Kurban Bayramı'nda da her eve konuk olacak. 7 kıtada binlerce insanı 'kursan' ile kucaklayacak olan Türkiye, Türk Kızılay'ı aracılığıyla 51 ülkede 180 hisse ile gönüllere dokunacak. Kızılay, geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında "Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla 4,5 milyon insana ulaşacak. Bu yılki bağış ve çalışmaları SABAH'a anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şunları söyledi:Türkiye dahil 51 ülkedeki insanlara ulaşacağız bunun 2,5 milyonu ülke içinden. Latin Amerika'daki Surinam'dan, uzak Asya'daki Filipinlere kadar çok geniş bir coğrafyada kurban kesimi olacak. 2 bin 500 Kızılay personeli kesim ve dağıtımında yer alacak. Bu yıl ki kurban hisse hedefimiz 180 bin, bu yıl 30 bin hisse daha fazla oldu. Hisse hedefimize yüzde 85'ine ulaştık. Cumhurbaşkanımız dahil birçok siyasetçi, sanatçımız ibadetini yine Kızılay aracılığıyla gerçekleştirmeyi tercih etti.Yurt içinde kesilen kurbanlıkların etleri anlık, aşevlerinde ve kıyma ile kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. Yurt içindeki etlerden kıyma ve kuşbaşı kavurmaları 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutularda konserve yapacağız. Yurt dışında kesilecek kurbanlıklar ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylece kurban bereketi yıl boyu sürecek, konserveler ile 4 milyon 500 bin insanın sofraları bereketlenecek.Bu yıl ilk defa Afrika'daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya'da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Ortadoğu'da Libya, Amerika'da ise Surinam'da kurban kesimi gerçekleştireceğiz.