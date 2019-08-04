Kılıçdaroğlu’nun korumasından A Haber muhabirine darp

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Artvin'dedün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Ahaber Erzurum muhabiri Mehmet Geçgel, Kılıçdaroğlu'na soru sormak isterken yakın korumalarınınhem sözlü hem de fiili saldırısına maruz kaldı. Geçgel olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alarak korumalardan şikayetçi oldu. Geçgel "Haber takibime kameraman Yüksel Akalan ile devam ettim. İşimizi yapmak istediğimizi söyledik. ancak koluma tırnaklarını geçirdiler. Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğüne darbe vurmuştur, engellemiştir ve şiddetle karşılık vermiştir" dedi.