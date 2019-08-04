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’nun korumasından A Haber muhabirine darp

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Kılıçdaroğlu’nun korumasından A Haber muhabirine darp
Artvin'de dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden Ahaber Erzurum muhabiri Mehmet Geçgel, Kılıçdaroğlu'na soru sormak isterken yakın korumalarınınhem sözlü hem de fiili saldırısına maruz kaldı. Geçgel olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alarak korumalardan şikayetçi oldu. Geçgel "Haber takibime kameraman Yüksel Akalan ile devam ettim. İşimizi yapmak istediğimizi söyledik. ancak koluma tırnaklarını geçirdiler. Kılıçdaroğlu, basın özgürlüğüne darbe vurmuştur, engellemiştir ve şiddetle karşılık vermiştir" dedi.
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Kılıçdaroğlu’nun korumasından A Haber muhabirine darp
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