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yazdı: Siyasetin paçozlaşma dalgasının öncüleri...

bugünkü yazısında 'nın tanımladığı postmodern yozlaşma tanımı üzerinden siyasetin "PAÇOZLAŞMASI" ve bunun baş rolleri olmaya aday isimleri okurlarıyla paylaştı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar

Giriş Tarihi: 4.8.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 10:58
Mahmut Övür yazdı: Siyasetin paçozlaşma dalgasının öncüleri...

Alev Alatlı, 80 sonrası postmodern dünyada siyasetten toplumsal yaşama hayatın her alanında yaşanan bozulmayı "paçozlaşma" kavramıyla açıklıyor. (...)

CHP'yi yöneten o aklın, tipik aktörü ise son dönemde saldırgan çıkışlarıyla dikkat çeken Özgür Özel. Birkaç benzeri daha var, onlar adeta siyaseti paçozlaştıran dalganın sözcüleri. Olur, olmaz her konuya dalıyor, küfür düzeyinde bir dille siyaseti kirletiyor bu aktörler.

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Onların ölçüsüz, izansız saldırılarının hedefinde kimi zaman Hulusi Akar, kimi zaman Berat Albayrak kimi zaman da Süleyman Soylu vardı. Siyaseten hiçbir şey söylemiyor ama ucuz polemiklerle sürekli gündem oluyorlardı.

Son birkaç gündür de İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve eşine saldırıyor. Söyledikleri fındık kabuğunu doldurmasa da gündem oluyor. Onun mantığıyla sadece İş Bankası-CHP ilişkisine bakılsa aylarca tartışılır. Mesela şunu neden hiç sorgulamıyor? "İş Bankası yönetiminde görev alan CHP'liler yılda ne kadar maaş alıyor, dünyada banka hissedarı olan başka bir parti var mı?"

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Mahmut Övür yazdı: Siyasetin paçozlaşma dalgasının öncüleri...
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