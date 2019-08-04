PKK’nın Norveç sorumlusu Bursa’da yakalandı

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Terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç Sorumlusu olan ve Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerini de organize eden Mehmet Sütçü, Bursa'da yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, bir süre önce Tükiye'ye geldiği belirlenen Sütçü'yü takibe aldı. Bursa'ya gelen ve çeşitli görüşmeler yapan Sütçü, Norveç'e dönmek için girişimde bulunca, emniyet güçleri harekete geçti. MİT ile birlikte düzenlenen operasyon da Sütçü gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Sütçü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Mahkemenin savcının talebi doğrultusunda "PKK/ KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdiği Mehmet Sütçü, cezaevine gönderildi.