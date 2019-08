Adnan Oktar'ın 2 milyon takıntısı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianameden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Savcıları Caner Babaoğlu ve Serkan Akan tarafından hazırlanan iddianamede yeralan bilgilere göre; "Fevzi" kod adındaki örgüt yöneticisi, tutuklu Merve Büyükbayrak'ın örgüt içinde para ve hukuk işlerinden sorumlu kişi olduğunu, örgütün hem 'bacı' hem de 'kardeş'diye tabir edilen gruplarına düzenli talimatlar verdiğini belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİNE "TEDBİR PARASI" VERİLMİŞ

Şüpheli E.K. ise örgüt içinde "tedbir parası" diye tabir edilen paraların örgüt üyelerine dağıtıldığını anlattı.

E.K. kasayı mutlaka iki kişinin açtığını belirtirken bunun sebebini de şöyle açıkladı: "Bir defasında her gruptan bir bayana tedbir parası veriliyordu. 20, 30, 40'ar binlik meblağlardı bu ve bu parayı çantasında taşır, yanından hiç ayırmazdı. Merve Büyükbayrak bir defasında Meltem Daban'a 10.000,00 TL vereceğine 20.000,00 TL vermiş. Adnan Oktar "saymadan mı verdiniz, bundan sonra en az iki kişi kontrol ederek para versin" dedi ve o günden sonra kasa iki kişi ile açılmaya başlandı. Bu olay son bir yıl içinde oldu. Örgütte herkes para alabilmek için önceden aldığı paranın harcama dökümünü veya kredi kartı dökümünü getirir Yeliz Sucu veya Merve Büyükbayrak'a ya anlatır, ya da not yazarlardı. Onlar olmasa bana verirlerdi. Bu notlar daha sonra yakılırdı. (…) Alev Babuna her gün tüm örgütün yapılan harcamaların dökümünü çıkarır eldeki nakit bilgisini Adnan Oktar'a verirdi. Eğer nakit 2.000.000.00 TL'nin altına düşerse iktisatlı harcamaya gidiliyordu" dedi.

TEDBİR ÇANTALARI VARDI

Operasyon yapılacağı bilgisi edinildikten sonra Adnan Oktar'ın talimatıyla tüm örgüt üyelerinin kendilerine tedbir çantası hazırlamaya başladığını kaydeden B. A. ise "Olası bir durumda bu çanta vakit kaybetmeden alınıp kaçılacaktı. Bu çantaya tedbir çantası derlerdi" dedi.

ÖRGÜT YOLDA TELSİZLE HABERLEŞTİ

B.B. ise Merve Büyükbayrak hakkında ilginç bilgiler verdi. İtirafçı B.B, "Adnan Oktar bir yere gideceği zaman zırhlı araç ile konvoy şeklinde hareket ederdi. Öncesinde başka bir araç çıkar ve geçiş güzergâhını polis veya herhangi bir şüpheli durum var mı diye kontrol ederdi. Yine bu güzergâh üzerinde bazı kavşakları diğer araçlar kaza yapmış gibi durur ve yolu keserlerdi, Adnan Oktar geçtikten sonra tekrar açar ve konvoya katılırlardı. Konvoyda telsizlerle haberleşirlerdi. Her araçta ve Adnan Oktar'ın aracındaki korumasında ve bir de bacılardan Merve Büyükbayrak'ta telsiz olurdu. Dragos denen örgüte merkezine gelindiğinde Merve Büyükbayrak, Adnan Oktar'ın korumasındaki telsizi alır ve telsizleri saklar, çıkış yapıldığında tekrar verirdi. Kimde telsiz olacağına Merve Büyükbayrak karar verirdi."