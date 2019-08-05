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vatandaşa sorulacak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatandaşa sorulacak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ivme kazandırmak için çalışma yürüten Cumhurbaşkanlığı, yeni sistemle ilgili vatandaşın da görüşünü alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılının değerlendirildiği bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında Türkiye genelinde toplumun her kesimini kapsayacak şekilde bir anket çalışması yapılacak. Vatandaşa "Yeni sistem hayatınızı nasıl değiştirdi?", "Sistemden beklentiniz nedir?" şeklinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yılının da değerlendirildiği sorular sorulacak. Bütün bu yapılan çalışmalar ise bir rapor haline getirilip Erdoğan'a sunulacak.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatandaşa sorulacak
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