FETÖ’nün iftirasını ‘canlı teşhis’ çürüttü

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FETÖ'cü eski astsubay Semih Yılmaz'ın itiraflarında "örgütteki mahrem imamım" diye tarif ettiği Hakim M.A.Ç.'yi canlı teşhis kurtardı. Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen "ankesör" soruşturmasının şüphelisi eski astsubay Semih Yılmaz, Aralık 2018'de yakalandı. Yılmaz, sorgusunda "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı oldu. Yılmaz isimlerini verdiği 5 ismi fotoğraflarından teşhis etti. Sözkonusu isimler arasında "İbrahim" kod adını kullandığını söylediği kişinin o dönem Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan hakim M.A.Ç. olduğu öne sürülmüştü. Yılmaz'ın fotoğraftan teşhisi üzerine hakim M.A.Ç., 25 Mart 2019'da görevden uzaklaştırılıp gözaltına alındı. Ancak savcılık, itirafçının ifadelerini ve fotoğraflı teşhisini yeniden gözden geçirdi. İfade ve teşhisteki çelişkileri çözen savcılık FETÖ'cü Yılmaz'ı "Canlı teşhis" için emniyete götürdü. M.A.Ç.'yi olarak gören şüpheli Yılmaz, fotoğraftan teşhis ettiği kişinin bu kişi olmadığını söyledi. Savcılık, M.A.Ç. ile itirafçı Yılmaz arasında herhangi bir HTS kaydı ve örgütsel bağ bulamadı. Hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen M.A.Ç., görevine iade edildi.