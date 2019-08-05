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Gri listedeki iki kadın terörist yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Gri listedeki iki kadın terörist yakalandı
Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi. Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu. Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.
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Gri listedeki iki kadın terörist yakalandı
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