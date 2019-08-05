Türkiye’ye çağ atlatan iki dev eser daha

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. İstanbul İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşürecek, 11 milyar dolara mal olan otoyol ve Bursa Şehir Hastanesi için Badırga mevkisinde düzenlenen törende Erdoğan, coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bu işi, bu projeleri eleştirenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyorlar ki; nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Biz kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz bunları. Ama bunların aklı ermez bunlara.

Ziya Paşa'nın dediği gibi; "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür, kalır eseri." Biz eserlerimizle var oluyoruz. Nereden nereye. Bu viyadükler, yollar öyle kolay yapılmadı. İstanbul ve İzmir arasındaki mesafeyi 100 km kısalttık. Daha güvenli ve daha hızlı hale getirdik. Şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı otobanla bu yolu birleştireceğiz. Bu yollar sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Ülkemize katkı sağlayacağı ortadadır. İş bilenin kılıç kuşananındır. Bu otoyol her bakımda ülkemize karlı ve kazançlı bir projedir. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt-zaman katkısı yıllık 3.5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6.3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu, öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Proje için bugüne kadar (projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından) 7 milyar dolar harcama yapıldı. 2.5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Köprüyle İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre yani 1.5 saat kısaldı. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık.

Bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz kendi içinde 6 ihtisas hastanesiyle alanında yüksek standartlara sahip. Raylı sistemi 5.5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13 bin 417'ye, hastane sayısını ise 10'a çıkarmış olduk. 44 bin 846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz.

Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor.

Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor. Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin, sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." Bu arada Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda da konuştu. "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere kulak vermeyin" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "MHP ile güçbirliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."







FIRAT'IN DOĞUSU'NA GİRECEĞİZ ABD VE RUSYA'YLA BUNU PAYLAŞTIK

CHP Genel Başkanı tüm bu badirelerde karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi anlamıyor. Bu zat Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. 23.15 bu zat havalimanında tank korumasında Bakırköy Belediyesi'ne gidiyordu. Bölücü terör örgütü çukur eylemleriyle ülkemize saldırdığında 'arkadaşlar' diye sesleniyordu. Hiçbir zaman halkımızın yanında olmadı. 'Oteller o akşam müşteri almıyor' diyordu. Uzunca bir süre 'tiyatro, mizansen' diyerek darbecileri korudu. Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, 'Afrin'e girmeyin' diye gözdağı vermeye çalıştı. Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Taciz atışları devam ederken sessiz kalamayız. Bir yere kadar sabrederiz. O sabrın sonu var. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı.



FAİZLER DAHA DA İNECEK, ENFLASYON DÜŞECEK

Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum, enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz. Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar. İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi. Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye'ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.







'BAYRAMI ACIYA DÖNÜŞTÜRMEYİN'

Başkan Erdoğan törende, Kurban bayramında yola çıkacaklara da uyarıda bulundu: Trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın. Yolların kurallarına uyalım ki bayramlarımızı acıya döndürmeyelim, bunu özellikle siz sürücülerden rica ediyorum..



MARMARA İLE EGE BİRLEŞTİ İZMİR-İSTANBUL ARASI ARTIK 3.5 SAAT

İstanbul-İzmir arasındaki mevcut 515 km'lik mesafe, projeyle birlikte 426 km'ye düştü.

Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamayı hedefleyen İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu projesinin yapımına 2010'da başlandı.

Osmangazi Köprüsü ile birlikte Gebze-Bursa, Balıkesir Kuzey-Batı kavşağı ile Akhisar Kavşağı-İzmir arasını kapsayan 234 km'lik yol daha önce hizmete girmişti.

Dün ise geriye kalan 192 km'lik bölüm faaliyete geçirildi. Bu bölüm, Bursa Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı-Akhisar Kavşağı'nı kapsıyor.

Otoyolla birlikte 8.5 saat süren İstanbul-İzmir arası 3.5 saate, Bursa-İzmir arası da 2 saate düşecek.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda.

Yapım aşamasında 5 bin kişi istihdam edildi. İşletme döneminde de 100 kişi daha istihdam edilecek.

Proje kapsamında sürücülerin kullanımına açılan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun 4'üncü asma köprüsü.







SÜRÜCÜLER MUTLU: HEM YAKIT HEM ZAMANDAN TASARRUF

Otoyolu kullanan sürücüler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Özkan Görgün: Ankara-Uşak istikametine giden yolcular da rahatlayacak. İstanbul'a giden insanlar için yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. İstanbul'da 4 saatlik işi olan biri rahatça halledip dönebilecek.

Gökhan Öğünlü: Başkan Erdoğan sayesinde otobanı açıldı. Bu büyük bir başarı.

Mustafa Doğru: Bu yolu yapanlardan Allah bin kere razı olsun.

Mehmet Demirbilek: İşim gereği sürekli İzmir'den mal alıyorum. Bu otoban sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. Başkanımıza minnettarız.

Zehra Karagözlü: Torunumu görmek için sık sık İzmir'e gidiyoruz. Sadece Karacabey'den Bursa'ya varmamız 4 saat sürüyordu. Şimdi kısa sürede torunuma, kızıma kavuşacağım.

Zeynep Savaş: Kim ne derse desin önemli bir proje. Emeğe geçenlere teşekkürler.

BUGÜN NELER OLDU