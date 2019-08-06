Adıyaman'ın 'Hükümet Kadın'ı: Rüyada gibiyim

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı olan ortaokul mezunu Gülfer Ağır'ın seçilmesiyle 'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu.31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Adıyaman Besni ilçesi Suvarlı Belde Belediye Başkanı eçilen ve adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın eşi Gülfer Ağır, 4 Ağustos'ta yenilenen seçimlerde AK Parti'den seçilerek eşinin koltuğuna oturdu. Üç adayın yarıştığı seçimlerde AK Parti adayı Gülfer Ağır 894, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Mustafa Doğan 8 oy aldı.SABAH'a konuşan Gülfer Ağır, "Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık, tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz. Eliminden gelen hizmeti yapmaya hazırım. En önemli sorunumuz olan su konusun çözüme kavuşturmayı planlıyorum. Acil durumlarda yararlanmak üzere sağlık ocağı, kadınlara yönelik halk eğitim kursları, spor salonları açacağım. Beldedeki memurlar için lojman ve TOKİ aracılığıyla yeni konutlar için çaba harcayacağım 20 gün boyunca beldede kapı kapı dolaşıp sıkmadık el bırakmadım. Eşimin yarım bıraktığı görevi üstlenmem bizleri onurlandırdı" dedi.Adıyaman'da ilk kez bir kadının belediye başkanı seçilmesine dikkat çeken Gülfer Ağır, "Hâlâ kendimde değilim. Eşimin yerine başkan seçilmem bir yana, Adıyaman'da seçilen ilk kadın başkan olmam benim için, ailem ve Suvarlı için büyük bir onur. Rüyada gibiyim. Adıyaman tarihine geçmiş oldum" diye konuştu.