38 işçiye bayramı zehir ettiler

Giresun'un Tirebolu ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Burhan Takır, 26 Temmuz'da 36 kişiyi 5 Ağustos'ta da 2 kişiyi işten çıkardı. Ekmekleri elinden alınan işçiler, belediyenin önünde toplanarak kararı protesto etti.







ÇIKARILDIĞIMI MESAJLA ÖĞRENDİM

Pınar Karapıcak (35): 2017'de işe girdim. Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalıştım. Düzenli olarak işime gidip geldim. SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldığımı öğrendim. Bir gerekçe sunulmadan bir anda kendimi kapıda buldum. AK Partili olduğum için işten çıkarıldığımı biliyorum. 2 çocuğum var. Eşimin maaşıyla nasıl geçineceğiz.

Deniz Durmuşoğlu (31): 5 yıldır kütüphanede çalışıyordum. 26 Temmuz'da işe geldiğimde iş akdimin fesih edildiğimi öğrendim. CHP'li belediye başkanı, diğerleri gibi beni ve arkadaşlarımı da işten çıkardı. Eşim çalışmıyor, bir çocuğumuz var. Bu kıyımlara artık birileri son versin. Bizlerde bu ülkede yaşıyoruz. Siyasi nedenlerle insanlar işten çıkarılmasın."





Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır



BU KIYIMI ANCAK CHP YAPAR

Metin Bayrak (33): Bu tür kıyımları yapan zihniyet sadece CHP'dir. Bizler ev bakan ailesi olan ve vatanına milletime sadık insanlarız. Ben 2 üniversite mezunuyum. Kademe amiri olarak çalışırken, Burhan Takır seçildikten sonra beni güvenlik görevlisi yaptı. Akşam 17.00'dan sabah 8.00'a kadar gece nöbetine verdi. Ayda 225 saat çalıştırdı. Bize resmen mobbing uygulayıp, işi bırakmamız bekledi. Sonra sebep göstermeden işten attı. Evliyim ve bir çocuğum var.

Orkun Güleç (25): Yüzde 46 engelliyim ve engelli kadrosunda çalışıyordum. Sebepsiz işten çıkarılmanın şokunu yaşıyorum. Belediye başkanına bizi neden işten çıkardığını sormak istedik ama ulaşamadık. CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına bizim belediye başkanı da uymuş. Evliyim ve bir çocuğum var. Ben engelli olarak nerede çalışabilirim. İşimize geri dönmek istiyoruz.

Yusuf Eyibil (32): Belediyenin hizmet aracını kullanırken, arkadaşım arayıp işten atıldığımı söyledi. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Gerekçe gösterilmeden kapıya konulduk.

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