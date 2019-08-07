Bakan Kurum: Salda'da betona, asfalta izin yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nda, iklim değişikliği konusunun en önemli konulardan biri olduğunu dile getirdi. Kurum, bu anlamda aralık ayında Şili'de düzenlenecek 25'inci Taraflar Konferansı'nın çok önemli olduğunu ifade etti.



Konferansın en önemli gündem maddesinin Türkiye'nin kendine özgü pozisyonunun artık açıklığa kavuşması olacağını belirten Kurum, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Ek-1 listesinden çıkarılma talebimizi sekreteryaya ilettik. Çünkü ülkemize ciddi anlamda yapılan haksızlık var" diye konuştu.



Kurum, iklim zirvesine yönelik belirlenmiş 9 tematik alandan biri olan "Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem" temasını, Kenya ile eş-öncü ülkeler olarak yürüttüklerini ifade ederek, çalışmanın sonuçlarını İklim Zirvesi'nde dünyayla paylaşılacağını vurguladı.



Sıfır Atık Projesi ile çöplerin kaynağında ayrıştırıldığını, ayrıştırılan atıkların geri dönüştürüldüğünü anlatan Kurum, "Sıfır Atık Projesiyle artık ülkemizde plastik, metal, cam ve kartonların toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasıyla artık bunları ithal etmeyeceğiz" dedi.



Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2023 yılına kadar tüm şehirlerin Sıfır Atık Projesi'ne geçeceğini aktaran Kurum, bu anlamda da tüm dünyaya örnek olacak projeyi gerçekleştirmiş olacaklarını, şu ana kadar 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildiğini anlattı.



Kurum, özellikle tabiat harikası doğal alanları korumak için önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla en son Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Kurum, "Burayla alakalı millet bahçesi projemizi de o alanda gerçekleştireceğiz. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyerek, o doğal güzellikleri ön plana çıkaracak projeyi yapacağız. Kıyı kenar çizgisinin arkasında kalan alanlarda vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidecekleri alanların dışında hiçbir yapılaşmaya, betonlaşmaya, asfaltlaşmaya izin vermeden bu projeyi yapıp tüm dünyaya ülkemizdeki Salda'nın, Saldivlerin o doğa harikasını gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi de hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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