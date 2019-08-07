Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mekke’de

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Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri yerinde inceledi. Burada bazı ziyaretlerde bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Dar Hadi Oteli'nde düzenlenen Hac Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Erbaş "Hac, adeta Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu, kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve ilahiyat fakültelerimizden 48 kişilik özel bir irşat ekibimiz var. 422 kadın irşat görevlimiz var. Yine 362 kafile başkanı ve bin 746 din görevlisi hocamızla irşat faaliyeti yürütmekteyiz. Sıfır Atık Sıfır İsraf projesi ve İslam'da Çevre Ahlakı isimli 40 sayfalık broşür hazırlayarak yaklaşık 2 bin 500 görevlilerimize dağıttık" dedi. Bu arada Erbaş bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara gelen en yaşlı hacı adayı olan 105 yaşındaki Fikriye Çam ile görüştü. Erbaş daha sonra ise Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.