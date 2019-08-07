Ömer Çelik: Fırat’ın doğusu için Türkiye’nin takvimi kısaldı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 40 dakika süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemdeki konularla ilgili özetle şunları kaydetti:Türkiye'nin önünde seçim yok.(Fırat'ın doğusuna operasyon) Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim. Fırat'ın doğusuna harekât basit bir polemikle geçiştirilmemeli. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Güney sınırımızda terör bölgesi oluşturulmaya karşı müttefiklerimizle güvenli bölge kurmak isteriz. Ama bu söz konusu olmuyorsa, önümüze uzatmalar, sündürmeye dönük tavırlar söz konusu olursa Türkiye kendi adımını atacak kapasite ve kararlılığa sahiptir.(Eksen tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Kaz Dağları'nda altın arama izinleri iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.(Siyasi etik kanun teklifi) Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İş Bankası hissesini Hazine'ye devretmek.