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300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

' ün Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 15:23
300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Temmuz'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatıldı. Açıklamada, "4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
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