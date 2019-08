ABD heyeti ile güvenli bölge konusunda mutabakat sağlandı: Müşterek Harekât Merkezi kurulacak

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle 5 Ağustos'ta başlayan görüşmeler dün tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı. Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı." ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da bazı konularda uzlaşmaya varıldığı belirtilerek ortak operasyon merkezinin en kısa sürede kurulması ve Suriyeliler'in ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi gerektiği belirtildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Büyükelçiler Konferansı'na gelişinde gazetecilerin güvenlikli bölgeye ilişkin soruları yanıtladı: "Görüşmelerde 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bölge içindeki YPG'lilerin tamamen çıkarılması gerektiği, YPG'nin elindeki ağır silahların toplanıp bölge dışına çıkarılması, teröristler tarafından yapılan tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi masaya koyduk. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse ABD ile birlikte ya da kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu ifade ettik. Bütün güvenlik endişelerimizi dile getirdik."