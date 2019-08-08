Hakurk’ta dört terörist daha öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

TürkSilahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi'nde başlatılan 'Pençe Harekâtı-1' ve 'Pençe Harekâtı-2' devam ediyor. Hakurk Vadisi'nde çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla İHA desteği ile operasyon başlatıldı. Pençe Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 80'e yükseldi.Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalında güvennlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Harun" kod adlı "Miktad Örde etkisiz hale getirildi. Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan "Kawa" kod adlı "Sezer Işık" olduğu tespit edildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 26 Temmuz'da 2 askeri yaralayan PKK'lı terörislerden biri 28 Temmuz'da Cudi Dağı'nda öldürüldü.