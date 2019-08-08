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otoparkları 'a devredildi

(), devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini 'a verdi. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, otogara gelerek park alanlarının devir işlemlerini başlattı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 17:58 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 18:03
Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara gelerek, otogarın park alanlarının tahliye kararını Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği yetkililerine ileterek devir işlemlerini başlattı.

Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni bir karar çıktı

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ve dernek yetkililerin burada bulunduğunu belirterek, yeni uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Canbaba, otobüs işletmelerinin çalışmalarına devam ettiğini aktararak, kendilerinden sadece otopark alanlarının tesliminin istendiğini anlattı.

Bu arada, polis ekipleri devir teslim sırasında otogarda güvenlik önlemi aldı.

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Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi
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