Son dakika: Hatay'da askeri mühimmat deposunda patlama!

Son dakika: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİ ALTINA ALINDI

Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı.

PATLAMALAR 05.30'DA SONA ERDİ

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriyeli sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi. Depoya yakın 2 eve küçük çaplı şarapnel parçası düştü. Patlama seslerinin kesilmesinin ardından çevrede oturanlar da evlerine döndü.