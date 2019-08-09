Sağlık turizminde ataşelik geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca AA Editör masasına konuk oldu. Koca sorulara şu yanıtları verdi:Sağlık turizmi kapsamında 500 bin hasta Türkiye'de şifa buldu. Öte yandan bakanlığınız da sağlık turizminde 2023 hedeflerini belirledi. Gelecek süreçte Türkiye'nin sağlık turizminde daha büyük oranda pay almasını hedefleyerek birtakım yaklaşımlar olacak. Yeni dönemde hedef koyduğumuz ülkelerde sağlık ataşelerini bulunduracağız. Hedef olarak belirlediğimiz ülkelerde ileri tanı merkezlerini açmak. Asya'da Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın, Orta Doğu'da Irak, Bahreyn ve Katar hedeflerin başında.Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan organ nakli sayısı kalp ve böbrek 5 bin 600'e ulaştı. Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz. Artı Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir markaya sahibiz.İlaçta dışa bağımlılık geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 azaldı. Tıbbı malzemede yüzde 82, tıbbı cihazda yüzde 84, aşıda ise yüzde 100'e yakın dışa bağımlılık söz konusu. Önümüzdeki süreçte, yerlileşmeyi, yerelleşmeyi ve özellikle millileşmeyi son derece önemsiyoruz.Emar (MR) ve tomografi de yeni dönem 2 Eylül'de başlıyor. Bu hastaneler sadece özel değil, üniversite, kamu dahil olmak üzere MR ve tomografinin çekildiği tüm merkezlerin bir entegrasyonla yapılması gereken bir durum. Çekilen MR'ın hangi durumlarda istenebilirliğini belirleyen, çekildiğinde standartlara uygun çekilip çekilmediğini, alanıyla ilgili uzman ekibin vereceği kararla yapay zeka ile kontrol edilen bir süreç olacak.MimarlarOdası'nın, kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi hakkındaki bedelsiz yer tahsisi iddiaları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı. Burası Atatürk Orman Çiftliği değil, yani burası Orman Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir yer değil. Burası daha önce Milli Savunma, devamında Gençlik Spor, devamında Ankara Büyükşehire verilen ve askeri havalimanından dolayı dört katı geçemez denilerek tekrar iadesi yapılan, değerlendirilememe sebebiyle yer olduğunun söylenmesine rağmen duyan yok. Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Koca Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelge'ye ilişkin ise "Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi bir şey yapamaz" dedi.