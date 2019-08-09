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Son dakika: Adalet Bakanı Gül için tarih verdi! 2019 Af yasası ceza indirimi nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?

Gündemin öne çıkan konularından birisi olarak ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından aylar önce ceza infaz yasası hakkında müjde verilirken, düzenleme için Meclis işaret edilmişti. Bu bağlamda da, gelişmeleri yakından takip eden ve af bekleyen yüz binlerce mahkum ile aileleri de konuya yönelik araştırmalarını bir hayli arttırmıştı. Konuya yönelik son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapıldı. Af yasası kapsamında tarih veren Gül, ceza indirimine ilişkin son durum gelişmelerini aktardı. Peki, af yasası nasıl olacak ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 13:51
Son dakika: Adalet Bakanı Gül af yasası için tarih verdi! 2019 Af yasası ceza indirimi nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?

na yönelik son dakika haberleri gelirken, konunun doğrudan muhatabı olan yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırmalar da artış gösteriyor. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından öne sürülen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Bu gelişmenin hemen ardından ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar yoğunlaştı. Bu doğrultuda, '2019 nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Öteki taraftan ise, FETÖ ile terör suçları kapsamında bir bir indirim yapılması beklenmiyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika af yasası açıklamasına ulaşabilir, ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Son dakika: Adalet Bakanı Gül af yasası için tarih verdi! 2019 Af yasası ceza indirimi nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?
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