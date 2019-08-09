Son dakika: Adalet Bakanı Gül af yasası için tarih verdi! 2019 Af yasası ceza indirimi nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?

Af yasasına yönelik son dakika haberleri gelirken, konunun doğrudan muhatabı olan yüz binlerce mahkum ve yakınları tarafından araştırmalar da artış gösteriyor. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından öne sürülen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Bu gelişmenin hemen ardından ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar yoğunlaştı. Bu doğrultuda, '2019 Af yasası nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme neticesinde infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılacak. Öteki taraftan ise, FETÖ ile terör suçları kapsamında bir bir indirim yapılması beklenmiyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika af yasası açıklamasına ulaşabilir, ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.