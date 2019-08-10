500 sağlık bakanlığı personeli görevli

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Mekke ve Medine'de toplam 140 yatağı olan 2 hastanesi olduğunu belirterek "Bununla ilgili 500 sağlık personelimiz 2 ay boyunca görevlendirildi. Bakanlık olarak ilk defa hac ve umre için enfeksiyon kontrol rehberi yayımladık. Hastanelerimizde personelimiz gayretle çalışmalarına devam ediyor olacak. Türkiye olarak hava ambulansı hizmetini vatandaşımıza verdiğimiz için çok riskli hasta grubunu ihtiyaç olduğu durumda Mekke veya Medine'den getirebilme imkanına da sahibiz. Bu hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl bu anlamda 40 vatandaşımızı daha iyi bir hizmet için Mekke ve Medine'den Türkiye'ye taşımış olduk. Açıkta bulunanların yenilmemesinin, yeri geldiğinde el yıkama durumu yoksa el dezenfektanı kullanılmasının, kalabalık ortamlarda özellikle riskli grubunun maske takmasının önemli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.