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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Trabzon'un Maçka ilçesinde 'lı teröristler tarafından şehit edilen için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.8.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 01:46
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,"Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir. #İyikivarsınEren" ifadelerine yer verdi..

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
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