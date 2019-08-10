Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,"Cefakar Türk milletinin yiğit evladı Eren kardeşimi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları, Erenlerin ve nice isimsiz kahramanın bizlere emanetidir. #İyikivarsınEren" ifadelerine yer verdi..